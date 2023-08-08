Дорожные знаки на проезде Яблочкова в Рязани снова поменяли

На проезде Яблочкова вновь поменяли дорожные знаки.

В Рязани изменили правила проезда по полосам на пересечении проезда Яблочкова и Куйбышевского шоссе. Появление дорожных знаков заметили автомобилисты, опубликовав пост в ПУВР.

При движении со стороны НИТИ, находясь на левой полосе, можно поворачивать налево, находясь на средней – поворачивать налево и ехать прямо, с правой полосы – разрешен поворот направо.

«Теперь некоторые желающие могут двигаться прямо со второй полосы. Только все равно это особо погоды не делает, налево - желающих больше», - отметился в комментариях один из подписчиков.

Администрация Рязани официально об изменении режима движения не сообщали.

В конце июля автомобилисты сообщили об изменении схемы движения на Куйбышевском шоссе в Рязани. Поворот на проезд Яблочкова при движении из центра города стал осуществляться с двух полос (подробнее).