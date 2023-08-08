Больше 330 домов Рязани останутся без горячей воды с 9 по 22 августа

С 9 по 22 августа в Рязани произойдет массовое отключение горячей воды. Исходя из ранее опубликованного графика, оно затронет 337 адресов.

Также МУП «РМПТС», которое проводит плановые профилактические работы при подготовке к следующему отопительному сезону, разместило список в соцсетях. В нем более 300 жилых домов, 17 детских садов, 10 школ и другие объекты.

Поименованные здания расположены на улицах Большой, Зеленой, Зубковой, Новоселов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, на Касимовском шоссе, 2-м Бульварном проезде и Шереметьевском проезде.

Вот где отключат ГВС с 9 по 22 августа:

- 2-й Бульварный проезд, д. №№ 2, 4, 6, 8;

- ул. Большая, д. №№ 90, 90 к.1, 92, 94 к.1, 98, 100, 104 к.2, 106;

- ул. Зеленая, д. №№ 17, 19, 21, 23;

- ул. Зубковой, д. №№ 1, 2, 2а, 2 к.2, 3, 3 к.1, 3 к.2, 4, 4а, 4 к.1, 4 к.2, 5, 5 к.1, 6, 6а, 6 к.1, 10 а, 10в, 12, 14, 16/36, 17, 17г, 17 к.1, 17 к.2, 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5, 18 к.6, 19, 19а, 19 к.1, 19 к.2, 19 к.3, 20, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4, 20 к.5, 20 к.6, 21, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 22, 22а, 22 к.1, 22 к.2, 23, 23а, 24, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 25, 25 к.1, 25 к.2, 25 к.3, 26, 26б, 26в, 26 к.1, 27, 27 к.2, 27 к.3, 28, 28 к.1, 29, 29 к.1, 30, 30б, 30в, 30 к.2, 30 к.3, 31, 31а, 31 к.1, 31 к.2, 33;

- Касимовское шоссе, д. №№ 36, 36 к.1, 36 к.2, 38, 38б, 38 к.1, 40, 40а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 42 к.1, 44, 44 к.1, 46, 48, 48а, 48 к.1, 48 к.2, 48 к.3, 48 к.4, 48 к.5, 50, 50а, 50б, 52, 52 к.1, 52 к.2, 54, 54 к.1, 54 к.2, 54 к.3, 56, 56 к.1;

- ул. Новоселов, д. №№ 1/7, 3, 4, 4 к.1, 5 к.1, 6а, 7, 7 к.1, 7 к.2, 10, 12, 14/16, 15, 15 к.1, 16, 16а, 17, 17а, 17 к.2, 18, 19, 19 к.1, 20, 21, 21а, 22, 23 к.1, 24, 24 к.1, 25, 25 к.1, 27, 27 к.1, 28, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 29, 30, 30б, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 31, 32, 32а, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.3, 33, 33г, 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3, 33 к.4, 33 к.5, 34, 34а, 34 к.1, 34 к.4, 35, 35а, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 35 к.4, 36, 36 к.1, 36 к.2, 36 к.3, 38, 38а, 38 к.1, 38 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2, 40 к.3, 42, 44, 46, 48, 48 к.1, 48 к.2, 48 к.3, 50, 50 к.1, 50 к.2, 54, 54 к.1, 54 к.2, 56 к.1, 58, 58 к.1, 58 к.2, 58 к.3, 58 к.4, 58 к.5, 58 к.6, 58 к.7, 60;

- ул. Советской Армии, д. №№ 1/34, 2, 2 к.1, 3, 3 к.1, 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4, 3 к.5, 4, 4 к.1, 5, 5а, 5 к.1, 6, 6 к.1, 7, 7 к.1, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14/9, 15, 15а, 17, 17а, 17 к.1, 18, 19/9, 20, 20а, 21, 22, 24, 24 к.1, 26, 26 к.1, 28/7;

- ул. Тимакова, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 7, 8, 8 к.1, 9, 10, 11, 12, 12 к.1, 13, 14, 15/23, 16, 18, 18 к.1, 20, 22, 22 к.1, 22 к.2, 24, 24 к.1, 24 к.2, 26, 28, 28 к.1, 30, 30 к.1, 34;

- ул. Тимуровцев, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 6, 8, 9, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 10, 11, 11 к.1, 12/1;

- Шереметьевский проезд, д. №№ 4, 8, 12, 14, 16, 18.