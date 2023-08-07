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НовостиОбщество7 августа 2023 15:43

Автобусы из Недостоева в ДПР-5 через Ворошиловку запустят в Рязани 1 сентября

Автобусный маршрут «Недостоево – ДПР-5» будут обслуживать восемь единиц техники
Источник:kp.ru
Автобусы из микрорайона Недостоево в ДПР-5 через Ворошиловку запустят в Рязани 1 сентября.

Автобусы из микрорайона Недостоево в ДПР-5 через Ворошиловку запустят в Рязани 1 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2023 года в Рязани запустят новый автобусный маршрут №27. Следовать автобус будет от поселка Недостоево до ДПР-5. Об этом сообщила глава Рязани Татьяна Панфилова.

Обслуживать маршрут будут восемь автобусов большой и средней вместимости муниципального предприятия «УРТ». Автобусы будут курсировать через микрорайон Приокский и центр Рязани, а два из восьми автобусов будут заезжать в Ворошиловку.

По словам Панфиловой, к такому решению властей города сподвигли «неоднократные обращения жителей поселков Недостоево, Приокского и Ворошиловки».