Сохранить асфальтовое покрытие в жару пытаются в Рязани поливомоечные машины

На улицах Рязани спецтехника проводит аэрацию. Фото: администрация Рязани.

В Рязани спецтехника коммунальных служб из-за сильной жары вышла на аэрацию, сообщает пресс-служба городской администрации. Как подчеркнули власти, во время аэрации поливомоечные машины направляю струи воды вверх, чтобы охладить не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

«Полив дорог помогает сохранить асфальтобетонное покрытие и избежать образования вмятин и колеи. Еще одна функция полива – содержание в чистоте дорожного полотна», - сообщает мэрия.

В Рязани и области прогнозируется повышение температуры до +36… +37 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, «очень высокие температуры» ожидаются как минимум до вторника (читать подробнее).