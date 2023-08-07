Задержанного в Скопине насильника подозревают не только в попытке изнасилования

В Скопине полиция задержала мужчину, который хотел изнасиловать студентку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Оперативники рязанского УМВД задержали подозреваемого в покушении на изнасилование 17-летней девушки в Скопине. Им оказался 41-летний местный житель, который недавно вернулся из мест заключения, где отбывал наказание за преступления «против половой неприкосновенности», сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Рецидивиста-насильника задержали, а следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
В ближайшее время суд по ходатайству следователя должен избрать подозреваемому меру пресечения в виде взятия под стражу. Тем временем назначены необходимые экспертизы для сбора и закрепления доказательств.
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