Задержанного в Скопине насильника подозревают не только в попытке изнасилования

В Скопине полиция задержала мужчину, который хотел изнасиловать студентку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники рязанского УМВД задержали подозреваемого в покушении на изнасилование 17-летней девушки в Скопине. Им оказался 41-летний местный житель, который недавно вернулся из мест заключения, где отбывал наказание за преступления «против половой неприкосновенности», сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Рецидивиста-насильника задержали, а следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В ближайшее время суд по ходатайству следователя должен избрать подозреваемому меру пресечения в виде взятия под стражу. Тем временем назначены необходимые экспертизы для сбора и закрепления доказательств.

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