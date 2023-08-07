Разрешить рост платежа за коммуналку в 2024 году на 9,7% предложила рязанская РЭК.

На 9,7% может вырасти плата за коммунальные услуги в среднем по Рязанской области с 1 июля 2024 года. Такое предложение Региональная энергетическая комиссия направила в ФАС России.

Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с 1 июля 2024–2028 годов РЭК предложила установить на уровне 9,3%.

Речь идет о так называемом индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, ежегодно утверждаемом в регионе. Это означает, что власти считают допустимым увеличение совокупного платежа за ЖКУ на 9,7%, да еще и дают возможность в отдельных муниципалитетах превысить планку еще почти на столько же - на 9,3% (совокупно на 19%).

Более того, как КП-Рязань объясняла ранее, индекс является «средней температурой по больнице» и не дает никакой страховки от ценовых скачков сверх этой планки.

Кстати, в 2022 плату за ЖКУ разрешили повысить дважды, причем с 1 декабря - на 9%.

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