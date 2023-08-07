-2% на квартиру и ипотеку: Сбер совместно рязанским застройщиком подготовил выгодное предложение для работников бюджета

Фото: ГК Стройпромсервис.

Этим летом Сбер и «Стройпромсервис» подготовили для рязанцев выгодное предложение на покупку квартиры – скидка 2% на новостройки и ипотечную ставку. Предложение разработано в рамках поддержки ипотечной программы для работников бюджетной сферы Рязанской области, которая позволяет оформить ипотеку на 2 п.п. ниже размера базовой ставки на весь срок кредитования. Минимальная ставка составит 3,4% при стандартных условиях – первоначальном взносе 15% на срок до 30 лет.

Напомним, что Рязань – один из немногих регионов, где стала доступна губернаторская программа. На ее реализацию в 2023 году предусмотрено 100 млн. рублей, участниками смогут стать работники бюджетной сферы, в том числе организаций созданных и финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Приобрести жилье можно только в новостройках.

Получить подробную информацию по программе работников бюджетной сферы и записаться на консультацию по квартирам можно по телефону офиса продаж: +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте застройщика.

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