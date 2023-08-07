Агрессивного пса, «порвавшего» женщину в Дягилеве, поймали

В Дягилеве пес нападает на местных жителей и собак. Фото: Александр Ушанев | Дягилево ВКонтакте.

Несколько дней жителей улицы Забайкальской и военного городка в Дягилеве терроризировал огромный рыжий пес.

«Сегодня [жалоба опубликована 7 августа – Ред.] порвал женщину и ее собаку маленькую», - написала Юлия Виноградова в сообществе «Дягилево ВКонтакте».

В комментариях местные жители подтвердили, что огромный пес бросается на людей и животных, очень агрессивен. Разыскивали его и полиция, и служба отлова.

Спустя пару часов собаку поймали.