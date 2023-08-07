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НовостиОбщество7 августа 2023 9:31

Агрессивного пса, «порвавшего» женщину в Дягилеве, поймали

На окраине Рязани поймали агрессивного пса, терроризировавшего военный городок
Источник:kp.ru
В Дягилеве пес нападает на местных жителей и собак. Фото: Александр Ушанев | Дягилево ВКонтакте.

В Дягилеве пес нападает на местных жителей и собак. Фото: Александр Ушанев | Дягилево ВКонтакте.

Несколько дней жителей улицы Забайкальской и военного городка в Дягилеве терроризировал огромный рыжий пес.

«Сегодня [жалоба опубликована 7 августа – Ред.] порвал женщину и ее собаку маленькую», - написала Юлия Виноградова в сообществе «Дягилево ВКонтакте».

В комментариях местные жители подтвердили, что огромный пес бросается на людей и животных, очень агрессивен. Разыскивали его и полиция, и служба отлова.

Спустя пару часов собаку поймали.