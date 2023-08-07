В 21 доме Рязани отключат горячую воду с 8 августа.

Еще по ряду адресов в Рязани отключат горячую воду с 8 по 21 августа. Список публикует МУП «РМПТС», которое продолжает профилактические работы на тепловых сетях и объектах теплоснабжения.

На этот раз двухнедельное отключение коснется поименованных ниже домов на улицах Качевской, Поселковой, 1-й Прудной, Связи, Предзаводской, Дружной и Соколовской.

Это не только жилые дома, но также детсады (№№105, 122, 152), школы (№№ 38, 49) и поликлиника №15.

Вот где отключат ГВС с 8 по 21 августа:

- ул. Качевская, д. №№ 15/1, 15/2, 18а, 34 к.1, 34 к.3, 34 к.5, 36, 36 к.1;

- ул. Поселковая, д. № 7а;

- ул. 1-я Прудная, д. №№ 18а, 21, 24;

- ул. Связи, д. № 17а;

- ул. Предзаводская, д. №№ 8, 13, 15;

- ул. Дружная, д. № 13б, 16 к.1;

- ул. Соколовская, д. №№ 2а, 2б, 6 к.1.