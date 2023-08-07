Рязанские чиновники сдают тест на патриотизм. Пересядут ли они на отечественные автомобили

Московский автомобильный завод «Москвич». Пересядут рязанские чиновники на эти машины или оставят обывателям... Фото: Иван МАКЕЕВ

1 августа появилась информация, что правительство Рязанской области объявило аукцион на закупку девяти автомобилей на общую сумму 45,5 млн рублей. Естественно, чиновники рассматривают только иномарки, так как отечественный автопром их потребности удовлетворить не в состоянии.

Но уже через день, 3 августа, президент РФ заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных авто. Как будто ждал объявления рязанского аукциона.

Российские автозаводы – «Автоваз» и «Москвич» – тут же заявили, что готовы обеспечить потребности чиновников и выполнять госзаказы. Вот только намерение пересесть на российский автомобиль высказали единицы, рязанцев среди них пока нет. Наверное, как всегда, ждут указаний сверху.

Предлагаем нашим читателям помочь чиновникам сделать выбор и высказать свое отношение к вопросу, озвученному президентом.

Пересядут ли рязанские чиновники на отечественные автомобили?

- Конечно, пересядут, ведь они уважают мнение президента;

- Нет, не пересядут. Не для того они шли в чиновники, чтобы ездить на «Ладах»;

- Пересядут, но только под принуждением, если вмешается общественность и СМИ;

- Найдут причину не пересаживаться, придумав нелепые объяснения;

- Пересядут после того, как начнутся указания и наказания сверху;

- Будут продолжать ездить на тех же автомобилях и ждать, что все рассосется;

- Предложите свой вариант в комментариях.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.