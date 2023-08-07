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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:35

Трое человек пострадали в ДТП с опрокидыванием на трассе Р-22 в Рязанской области

В Александро-Невском районе столкнулись автомобили Toyota и Kia. Травмы получили трое пассажиров последнего
Источник:kp.ru
Трое человек пострадали в ДТП с опрокидыванием на трассе Р-22 в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

Трое человек пострадали в ДТП с опрокидыванием на трассе Р-22 в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

6 августа, примерно в 3:20 на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись Toyota Matrix и Kia Rio. Случилось это на 322 километре - на территории Александро-Невского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП автомобиль Toyota под управлением 40-летнего мужчины перевернулся. При этом все трое пострадавших ехали в автомобиле Kia 42-летнего водителя. Различные травмы получили пассажиры в возрасте 15, 19 и 39 лет. Им оказана медицинская помощь.

По данным Госавтоинспекции, за пятницу и выходные в 26 ДТП на территории Рязанской области пострадали 39 человек, погибли два человека.