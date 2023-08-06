Научно-производственный центр беспилотников создадут под Рязанью

Проект центра «Протос» представлен на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

На базе аэродрома Протасово под Рязанью создадут научно-производственный центр беспилотников. Проект под названием «Протос» губернатор Павел Малков представил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023». Мероприятие состоялось в Новосибирске.

Центр «Протос», по словам Малкова, будет специализироваться на средствах производства и сервоприводах для БПЛА. Также там планируют формировать комплексные проекты - от запроса до вывода на рынок.

«Создавать центр будем на базе аэродрома Протасово. В прошлом году вдохнули в него новую жизнь: эксплуатируются пилотируемые и беспилотные воздушные суда. Проводятся испытания и обучение работе с БПЛА», - пишет Малков в соцсетях.

Губернатор напомнил о возможностях учрежденной в регионе Аэрокосмической долины, где «выстроена система привлечения внебюджетных средств и взаимодействия с инвесторами», а резидентам предоставляют налоговые льготы и комплексные услуги. Многие резиденты уже занимаются БПЛА.

По итогам поездки Павел Малков заявил о расширении сотрудничества в этом направлении с Москвой, Башкортостаном, Новгородской и Самарской областями.