Участника СВО Максима Подшивалкина похоронили в Касимове

6 августа в Касимове состоялись похороны участника СВО Максима Подшивалкина.

В городе Касимове Рязанской области простились с Максимом Подшивалкиным, который принимал участие в СВО. Похороны с соблюдением воинских почестей состоялись 6 августа, сообщает местная администрация в соцсетях.

Отмечается, что Максим Подшивалкин президентским указом посмертно награжден Орденом Мужества - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга.

Максим Подшивалкин учился в Свято-Сергиевской православной школе Касимова. О гибели ученика там рассказали еще 29 июля.