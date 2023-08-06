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НовостиОбщество6 августа 2023 11:19

Участника СВО Максима Подшивалкина похоронили в Касимове

Траурная церемония состоялась 6 августа
Источник:kp.ru
6 августа в Касимове состоялись похороны участника СВО Максима Подшивалкина.

6 августа в Касимове состоялись похороны участника СВО Максима Подшивалкина.

В городе Касимове Рязанской области простились с Максимом Подшивалкиным, который принимал участие в СВО. Похороны с соблюдением воинских почестей состоялись 6 августа, сообщает местная администрация в соцсетях.

Отмечается, что Максим Подшивалкин президентским указом посмертно награжден Орденом Мужества - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга.

Максим Подшивалкин учился в Свято-Сергиевской православной школе Касимова. О гибели ученика там рассказали еще 29 июля.