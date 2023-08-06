Три участка Северного обхода Рязани отремонтируют за 100 млн рублей.

Дирекция дорог Рязанской области заказала ремонт трех участков Северного обхода Рязани. Если быть точнее, то двух участков самой автодороги и одного примыкающего. Открытый конкурс с начальной ценой 103,5 млн рублей размещен 4 августа.

В закупочной документации указаны три объекта - цитируем:

- дорога от пересечения улиц Касимовское шоссе и Советской Армии до Северного обхода (видимо, Муромское шоссе);

- Северный обход от улицы Каширина в сторону поселка Борки;

- Северный обход на участке между 3 км и 5 км в сторону микрорайона Канищево.

Общая протяженность этих участков (к сожалению, графически они не обозначены) составляет 1 км 853 м. Срок окончания работ - 30 октября 2023 года.