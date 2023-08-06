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НовостиОбщество6 августа 2023 9:05

Три участка Северного обхода Рязани отремонтируют за 100 млн рублей

Общая их протяженность - более 1,8 км. Работы должны завершить осенью
Источник:kp.ru
Три участка Северного обхода Рязани отремонтируют за 100 млн рублей.

Три участка Северного обхода Рязани отремонтируют за 100 млн рублей.

Дирекция дорог Рязанской области заказала ремонт трех участков Северного обхода Рязани. Если быть точнее, то двух участков самой автодороги и одного примыкающего. Открытый конкурс с начальной ценой 103,5 млн рублей размещен 4 августа.

В закупочной документации указаны три объекта - цитируем:

- дорога от пересечения улиц Касимовское шоссе и Советской Армии до Северного обхода (видимо, Муромское шоссе);

- Северный обход от улицы Каширина в сторону поселка Борки;

- Северный обход на участке между 3 км и 5 км в сторону микрорайона Канищево.

Общая протяженность этих участков (к сожалению, графически они не обозначены) составляет 1 км 853 м. Срок окончания работ - 30 октября 2023 года.