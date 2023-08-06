«Дрифтер» в парке Елатьмы исколесил пешеходные дорожки и испортил футбольное поле.

В поселке Елатьма кто-то устроил заезд по парку на неустановленном транспортном средстве. Видео последствий этих покатушек появилось в местном сообществе утром 6 августа.

По мнению автора, следы оставил небольшой автомобиль. Он поездил по пешеходным дорожкам, петляя и цепляя газон и испортил футбольное поле (на нём водитель-вандал, судя по всему, устроил дрифт).

- Прошу помочь в поиске «призрачного гонщика», - призвал земляков мужчина.