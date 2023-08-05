В Шацке благоустроили зону отдыха с тренажерами, подсвеченными арками и веревочным парком. Фото: издательство "Пресса".

В Шацке завершилось благоустройство парка на Республиканской площади. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Новый парк создали по программе «Формирование комфортной городской среды», по которой выделили 8 млн рублей.

В прошлом году на территории парка выложили новые тротуарные дорожки, поставили скамейки, провели освещение. В этом году выполнили более масштабные работы: создали веревочный парк и тренажерный комплекс, волейбольную площадку, беседку, установили качели для детей и взрослых. Также в парке появились арки с подсветкой.

Как отмечают местные власти, в следующем году преобразится центр Шацка.