Астрономы заметили радужные облака в небе над Рязанью

В небе над Рязанью заметили радужные облака. Фото: Никита Богомолов.

В пятницу, 4 августа, в небе над Рязанью заметили редкое оптическое явление - радужные облака. Об этом сообщили в группе Rznastro.

Рязанский любитель астрономии Никита Богомолов заметил, что невысоко над Солнцем была видна иризация. Это оптический эффект радужной окраски какой-либо поверхности, возникающий под действием интерференции световых волн.

Радужные облака появляются при оптическом явлении, когда очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета.