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НовостиОбщество5 августа 2023 12:16

На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась огромная пробка

Очевидцы сообщают о нескольких авариях на трассе
Источник:kp.ru
На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась огромная пробка. Фото: ПУВР.

На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась огромная пробка. Фото: ПУВР.

В субботу, 5 августа, при выезде из Рязани в сторону Солотчи образовался серьезный автомобильный затор. Об этом сообщили автолюбители в группе ПУВР в соцсети «ВКонткте».

По данным очевидцев, на трассе произошло три аварии. В комментариях к посту автолюбители возмущаются:

- Вы что издеваетесь? Сколько можно? Вчера шесть часов все стояло. Сегодня опять! Хотели вчера на дачу. Не поехали. Хотели сегодня и опять! Ау, люди! Вы ездить умеете? – пишут возмущенные водители.

В пятницу, 4 августа, в этом же направлении авария с участием четырех автомобилей парализовала движение при выезде из города. В Рязани наблюдались 10-балльные пробки.