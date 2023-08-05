На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась огромная пробка. Фото: ПУВР.

В субботу, 5 августа, при выезде из Рязани в сторону Солотчи образовался серьезный автомобильный затор. Об этом сообщили автолюбители в группе ПУВР в соцсети «ВКонткте».

По данным очевидцев, на трассе произошло три аварии. В комментариях к посту автолюбители возмущаются:

- Вы что издеваетесь? Сколько можно? Вчера шесть часов все стояло. Сегодня опять! Хотели вчера на дачу. Не поехали. Хотели сегодня и опять! Ау, люди! Вы ездить умеете? – пишут возмущенные водители.

В пятницу, 4 августа, в этом же направлении авария с участием четырех автомобилей парализовала движение при выезде из города. В Рязани наблюдались 10-балльные пробки.