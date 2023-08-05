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НовостиОбщество5 августа 2023 9:52

Жители Приокского пожаловались на тошнотворную вонь

По мнению очевидцев, источник запаха находился в Рыбном
Источник:kp.ru
Жители Приокского пожаловались на тошнотворную вонь

Жители Приокского пожаловались на тошнотворную вонь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на субботу, 5 августа, жители микрорайона Приокский в Рязани пожаловались на едкий запах. Очевидцы сообщили об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста утверждает, что от «тошнотворнго» запаха проснулась в три часа ночи.

- От этой вони не знаешь куда спрятаться! В такую жару окна не закрыть, приходиться травиться. Да, именно травиться, потому что через час начались рвотные позывы! До каких пор нас будут морить? – восклицает рязанка.

По мнению жителей Приокского, запах доносился из Рыбного:

- Запах исходит от огромных цистерн, которые стоят недалеко от ж/д.