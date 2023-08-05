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НовостиОбщество5 августа 2023 8:05

В рязанских детсадах и школах началась приемка к учебному году

Комиссия будет работать до 9 августа
Источник:kp.ru
В рязанских детсадах и школах началась приемка к учебному году. Фото: пресс-служба горадминистрации Рязани.

В рязанских детсадах и школах началась приемка к учебному году. Фото: пресс-служба горадминистрации Рязани.

В Рязани началась приемка учебных образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Комиссии предстоит проверить 99 детских садов, 67 школ, 15 учреждений дополнительного образования. Осмотр учреждений ведут депутаты, представители рязанского управления образования и молодежной политики, Совета руководителей образовательных учреждений.

Во время осмотра комиссия оценивает готовность учреждений к началу учебного года: состояние прилегающей территории, обеспечение антитеррористической безопасности, завершение ремонта, состояние учебных кабинетов и помещений, материально-техническую базу. Завершить приемку планируется до 9 августа включительно.