Андрей Красов посетил Шиловский и Чучковский районы

Во время региональной недели член фракции «Единой России» в нижней палате парламента от Рязанской области выезжал в Шиловский и Чучковский районы.

С главой администрации Шиловского района Сергеем Стерликовым обсудил планы по развитию муниципального образования, говорили о той помощи, которую район оказывает своим земляками, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.

Посетил обновленный музейный историко-культурный комплекс. В прошлом году по национальному проекту «Реновация региональных учреждений культуры, федеральному проекту «Культурная среда» и национальному проекту «Культура» здесь был проведен ремонт. Увеличились площади выставочных и экспозиционных залов, появились кабинеты для хранения уникальных экспонатов.

- Традиционно в августе стараюсь проконтролировать готовность школ к новому учебному году. Тем более, что сразу в трех школах Шиловского района проводится капитальный ремонт. Побывал в Инякинской средней школе и Желудевской средней школе имени Героя РФ Игоря Филькина. На обоих объектах есть небольшие отставания от графика работ, обсудили это с представителями подрядных организаций. Уверен, что ежедневный контроль представителей Шиловской администрации, местных депутатов, позволит завершить все запланированное к 1 сентября. В Чучковской средней школе ремонтируют кровлю, – отметил Андрей Красов.

Работы ведутся по муниципальной программе «Развитие образования», партийному проекту «Новая школа» и в рамках народной программы партии «Единая Россия». Рабочие используют современные материалы, будут оборудованы воздуховоды, водосточная система, установлены снегозадержатели.

Осмотрели отремонтированные по областной и местной программам «Дорожное хозяйство Рязанской области» улицы Есенина и Коммунаров. На улице Новой ремонт только начался.

В р.п. Чучково встретился с женами и матерями участников СВО.

- Рассказал о новых мерах соцподдержки наших военнослужащих, ответил на вопросы, – поделился Андрей Красов.