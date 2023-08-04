Пробки вечером 4 августа в Рязани достигли 10 баллов

Крайне затруднено оказалось автомобильное движение в Рязани вечером пятницы, 4 августа. По состоянию на 18:10 «Яндекс» оценивает пробки в максимально возможные 10 баллов.

Участки с самой низкой скоростью потока (бордовые) наблюдаются на многих участках — преимущественно по направлению из центра города. Среди них улицы Свободы, Вознесенская, Грибоедова, Затинная, Есенина, Фирсова, Новая, Садовая, Кальная, Касимовское шоссе, Окский проезд и другие.

Традиционно сложная ситуация на дорогах, ведущих в Песочню. Помимо «Касимовки», это проезд Яблочкова и улица Радиозаводская.

Кроме того, как уже сообщалось, массовое ДТП у поста ДПС спровоцировало пробку в сторону Солотчи (читать подробнее).