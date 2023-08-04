Массовое ДТП у поста ДПС спровоцировало пробку в сторону Солотчи.

Днем 4 августа на выезде из Рязани в сторону курортного поселка Солотча образовалась мощная пробка из десятков автомобилей. Согласно данным веб-сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 17:04, автомобильный затор растянулся на 2,3 км, начиная от улицы Грибоедова.

Одной из возможных причин пробки могло стать массовое ДТП, случившееся на Солотчинском шоссе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля.

В целом на конец рабочего дня веб-сервис оценил пробки в Рязани в 9 баллов.

Примерно в это же время на Первомайском проспекте массово остановились троллейбусы. Вереница электротехники растянулась до пл. Ленина (читать подробнее с фото).