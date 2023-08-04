Массово остановились троллейбусы в центре Рязани днем 4 августа

Городские троллейбусы остановились в центре Рязани.

4 августа около 15:30 более десятка троллейбусов остановились в центре Рязани. Техника растянулась по Первомайскому проспекту в сторону площади Ленина. Движение продолжили только троллейбусы «Адмирал» с возможностью автономного хода. Причина массовой остановки неизвестна, возможно – очередной обрыв контактной сети.

В центре Рязани остановились троллейбусы.

В центре Рязани остановились троллейбусы

Днем 1 августа общественный транспорт парализовало на Первомайском проспекте в сторону площади Победы. Причина была не в обрыве проводов, а в том, что женщина на иномарке въехала на выделенную полосу, а там у машины заклинило коробку передач (подробнее с фото).