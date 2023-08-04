Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 13:07

Жаркая погода без осадков ожидается в Рязанской области в выходные, 5 и 6 августа

В субботу днем температура вновь поднимется выше +30
Источник:kp.ru
По ночам ниже +15 температура в Рязанской области не опустится, а днем она будет выше +30.

По ночам ниже +15 температура в Рязанской области не опустится, а днем она будет выше +30.

В ночь на 5 августа температура в Рязанской области будет в пределах +15...+20 градусов. А днем субботы воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Жарким, судя по предварительному прогнозу, получится и воскресенье. Причем столбики термометров, как ожидают метеорологи Рязанского гидрометцентра, в светлое время суток могут подняться и до отметки +34.

Существенных осадков в выходные не предвидится.

Ветер 5 августа юго-западный, западный, 3-8 м/с.