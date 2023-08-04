Жаркая погода без осадков ожидается в Рязанской области в выходные, 5 и 6 августа

По ночам ниже +15 температура в Рязанской области не опустится, а днем она будет выше +30.

В ночь на 5 августа температура в Рязанской области будет в пределах +15...+20 градусов. А днем субботы воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Жарким, судя по предварительному прогнозу, получится и воскресенье. Причем столбики термометров, как ожидают метеорологи Рязанского гидрометцентра, в светлое время суток могут подняться и до отметки +34.

Существенных осадков в выходные не предвидится.

Ветер 5 августа юго-западный, западный, 3-8 м/с.