Выходками подростков из кибер-клуба займется прокуратура. Началась проверка после жалобы рязанцев

О выезде Сергея Аксёнова в своем сюжете рассказала ТК "Город". К проверке привлечена и полиция.

После обращения жильцов дома 7 на улице Васильевской в Рязани прокуратура начала проверку. Люди пожаловались на компьютерный клуб и выходки его посетителей.

Подростки собираются десятками, сидят на лавочках с ногами, грызут семечки, плюются направо и налево, курят и ведут себя крайне вызывающе. Местные дети уже боятся выйти на улицу (читать подробнее).

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Рязанской области, на место выехал прокурор Октябрьского района Сергей Аксёнов:

«По итогам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.