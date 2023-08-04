23 августа стартует VI Международный форум древних городов в Рязани.

В Рязани в шестой раз состоится Международный форум древних городов. В 2023 году он пройдет с 23 по 26 августа и будет посвящен Году педагога и наставника. Тема обозначена как «Юность древних городов».

В рамках деловой программы запланированы такие события как:

- деловой завтрак «Мировое кафе» в формате онлайн-встречи, где представители рязанских учреждений культуры смогут пообщаться и поделиться опытом с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья;

- IX межрегиональная научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество», посвященная 245-летию учреждения Рязанской губернии;

- центральная сессия Форума древних городов «Время первых. Исторический контекст»;

- семинар «Древние города как столпы единого духовного пространства», основным докладчиком и модератором которого выступит заместитель гендиректора Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Мигель Паласио.

Яркой обещает быть и культурная программа:

- фестиваль «Дивные гости», на котором зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов из Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Нижнего Новгорода, Москвы, Минска и, конечно, Рязани.

- Фестиваль актуальной этнической моды;

- II Международный фестиваль визуальных искусств «Узорная нить»;

- Молодежная ярмарка локальных брендов «сМЫслы»;

- выставки «PROРемесла. Тверь-Владимир-Рязань», «Рязанская губерния в контексте российской истории», «Народное искусство Рязанской области»;

- шоу юных воздушных гимнастов.

На различных площадках гости форума смогут посетить спектакли, публичные лекции, мастер-классы, викторины. На Лыбедском бульваре все четыре дня будут работать ремесленные и сувенирные ряды.

Тем временем волонтеры проведут субботники на территориях культурного наследия древних населенных пунктов и памятных мест региона.

В заключительный день форума, 26 августа, состоится гала-концерт с награждением победителей и участников фестивалей.