Юного рязанца госпитализировали после ДТП в Краснодарском крае

Пострадал уроженец Рязанской области 2010 года рождения. Фото: t.me/tim_kubanspas

В Краснодарском крае в результате столкновения двух автомобилей пострадал 13-летний пассажир из Рязанской области. Подростку оказали первую помощь и транспортировали в карету скорой помощи. Сделали это члены Тимашевского аварийно-спасательного отряда, сообщается в его Telegram-канале.

ДТП с участием Land Rover и Daewoo Nexia случилось утром 4 августа, в 7:20, на трассе близ поселка Советский. Судя по фотографиям с места событий, оба автомобиля после столкновения вылетели с дороги.

ДТП случилось утром 4 августа. Фото: t.me/tim_kubanspas