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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:29

Рязанец приревновал бывшую подругу к случайному мужчине и пытался убить его

Полиция предотвратила поножовщину в Путятинском районе
Источник:kp.ru
Рязанец приревновал бывшую подругу к случайному мужчине и пытался убить его.

Рязанец приревновал бывшую подругу к случайному мужчине и пытался убить его.

В Путятинском районе полиция пресекла опасный конфликт между двумя мужчинами – у одного из них в руках был нож, сообщает региональное УМВД.

Выяснилось, что 34-летний местный житель некоторое время назад расстался с подругой. Женщине не нравилось, что тот постоянно пьет.

Разлука тяготила мужчину, и однажды он пришел к ее дому. Женщина в это время оказывала косметические услуги девочке-подростку, отец которой ждал дочь на улице.

Когда пьяный мужчина увидел незнакомца у дома бывшей подруги, вскипел, схватил нож и угрожал того зарезать.

Только прибывшие на место полицейские успокоили ревнивца. Ему теперь грозит лишение свободы сроком до двух лет.