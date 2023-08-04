Движение по кругу у мясокомбината в Рязани ограничат, изменив маршруты транспорта

В конце июня подрядчик капремонт теплосетей самовольно перекопал часть дороги, не согласовав это ни с администрацией Рязани, ни с ГИБДД. Теперь ограничения запланированы и произойдут с другой стороны круга.

На исходе дня 4 августа, ближе к полуночи, в Рязани ограничат движение по кругу у мясокомбината. Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали на улице Грибоедова.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, часть дороги перекроют на участке кругового движения между съездами на улицы Фирсова и Попова. Завершить работы планируется не позже 4:30 7 августа.

На это время иначе организуют работу общественного транспорта:

- троллейбусы №10 с Московского района города будут доезжать до площади Свободы;

- троллейбусы №3 пустят по улицам Новой, Горького, Есенина и Маяковского (через площадь Мичурина);

- движение троллейбусов №13 временно приостановят;

- автобусы №8 из поселка Строитель поедут по улице Новой;

- автобусы №23 со стороны площади Свободы пока станут курсировать по улицам Есенина и Кальной, притом со стороны Песочни маршрут не изменится;

- по улицам Есенина и Кальной также пустят маршрутки №№ 65, 66 и 99;

- маршрутки №95, напротив, в Кальное пока заезжать перестанут.