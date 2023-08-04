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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:12

11-летнего ребенка на скорости сбила Toyota на улице Бирюзова

В Рязани очередной ребенок попал под колеса иномарки
Источник:kp.ru
11-летнего ребенка на скорости сбила Toyota на улице Бирюзова в Рязани.

11-летнего ребенка на скорости сбила Toyota на улице Бирюзова в Рязани.

Около шести часов вечера 3 августа на улице Бирюзова произошло ДТП с участием ребенка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 33-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota Altezza сбил 11-летнего ребенка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия школьник получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ровно неделю назад на улице Поселковой в Строителе пьяный 37-летний рязанец за рулем автомобиля Mazda 6 сбил женщину с 2-летним ребенком (читать подробнее с фото).