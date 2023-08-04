Инженерные заграждения с колючей проволокой установят на Северном обходе

Общий вид эстакады на км 3+539,425 автомобильной дороги Северный обход города Рязани. Фото: проектная документация ООО «Прайд системс».

Областные власти ищут подрядчика для «оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности эстакады Северного обхода Рязани и моста с разводным пролетом через Трубеж». Говоря проще, на установку инженерных заграждений, которые должны обеспечить предотвращение несанкционированного прохода людей, въезд транспорта в зону транспортной безопасности, защиту людей и самого объекта и так далее.

Согласно аукционной документации, инженерные заграждения оснастят системами телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации, охранной сигнализации, связи и оповещения. Все сооружение будет «украшать» армированная колючая лента типа «Егоза».

Завершить работы будущему подрядчику необходимо до 20 декабря 2023 года со дня заключения контракта, первый этап завершить до 31 октября. Максимальная стоимость всех работ составит чуть более 59 млн 279 тысяч рублей.