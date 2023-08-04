Стела погибшим в ходе СВО и цветники. В сквере им. Маргелова пройдут работы по благоустройству

Сквер дополнительно озеленят, осветят и установят камеры. Фото: администрация Рязани.

В 2023 году в Рязани планируют благоустроить сквер им. В.Ф. Маргелова. Закупка на 24,7 млн рублей объявлена 3 августа.

В сквере установлен мемориал павшим в локальный войнах. Его, согласно закупочной документации, планируется дополнить стелой «Вечная память рязанцам, погибшим в ходе СВО на территории Украины».

Проект предполагает установку двух пергол (навесов), 19 скамеек, 14 урн, 32 цветников. Предусмотрены сметой также укладка новой тротуарной плитки (брусчатки), устройство освещения, видеонаблюдения и работы по озеленению.

В проекте контракта обозначен срок до 20 ноября.