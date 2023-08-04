Быстрыкин попенял рязанскому СК на плохую работу по возмещению вреда от преступлений

Александр Бастрыкин на совещании 3 августа подверг критике коллег из Рязанской области и других регионов.

На оперативном совещании 3 августа глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал коллег из Рязанской области и других регионов. Основной темой стали итоги работы за первое полугодие 2023-го, сообщает информационный центр ведомства.

Среди прочего Бастрыкин указал на недостаточно активную работу некоторых территориальных следственных органов по возмещению вреда, причиненного преступлениями:

«Не принимаются надлежащие меры в этом направлении в Рязанской, Самарской, Смоленской, Псковской областях», - передают с мероприятия представители СК России.

Бастрыкин поручил подчиненным действовать более результативно, особенно на начальной стадии расследования.

В целом глава СК России остался «крайне недоволен» работой управлений по Калининградской, Смоленской областям, Республике Марий Эл и Приморскому краю.

Ряд руководителей, подвергшихся критике, ждут «меры дисциплинарного характера». В управлениях, где допустили нарушения, пройдут проверки.