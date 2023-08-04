На пожар с двумя погибшими в Рязанской области отреагировал СК

Фото из сгоревшего дома в Ряжске. Погибли хозяин жилища и его сожительница.

По факту пожара с двумя погибшими в городе Ряжске организована доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Рязанской области. Проводит ее Скопинский межрайонный следственный отдел.

В ночь 4 августа сотрудники противопожарной службы, которые тушили частный дом на улице Набережной, обнаружили тела двух человек. Это были хозяин жилища 1963 года рождения и его сожительница 1979 года рождения.

«Следователем производен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении судебно-медицинских и пожарно-технической экспертизы», - комментирует СУ СКР по Рязанской области.

Также ведомством опубликована фотография из сгоревшего дома.