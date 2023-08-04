Предпочел молчать. 40-летний Денис Салий стал главой ГУК «Представительства Рязанской области»

40-летний Денис Салий возглавил ГУК «Представительства Рязанской области». Фото: скриншот с канала "Мой бизнес Калининград".

Директором ГКУ РО «Представительство Рязанской области» стал Денис Салий. Такая информация указана в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующая запись в реестре появилась 2 августа 2023 года.

С 2018 года Салий возглавлял ГКУ «Представительство правительства Калининградской области при правительстве РФ», в едином госреестре он по-прежнему числится руководителем.

Чиновник отказался комментировать порталу rugrad.online обстоятельства своего перехода, заявив: «Никаких комментариев по этому поводу и ни по каким другим не будет».

Денис Александрович Салий родился в 1983 году в Краснодаре.

Имеет три высших образования: юридическое, государственное и муниципальное управление, MBA (магистр делового администрирования).

В декабре 2016 года его включили в состав совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. В 2018 году возглавил ГКУ «Представительство правительства Калининградской области при правительстве РФ».