Два человека погибли при пожаре в Ряжске в ночь на 4 августа.

В ночь на 4 августа в Ряжске горел деревянный жилой дом. В результате ЧП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Первая информация о случившемся поступила диспетчеру в 00:53. На место выехали шесть единиц техники, 15 человек личного состава противопожарной службы.

Как оказалось, пожар унес жизни женщины 1979 года рождения и мужчины 1963 года рождения. Причины, приведшие к возгоранию и трагическому исходу, устанавливаются.