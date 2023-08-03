В Рыбном 17 улиц останутся без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В городе Рыбное Рязанской области планируется отключение электроснабжения. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе администрации Рыбновского района.
Причина отключения – ремонтные работы.
4 августа и с 7 по 11 августа с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Пирогова;
- улица Пушкинская;
- улица Тургенева.
8 августа с 10:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Электротяговая;
- улица Пушкинская;
- улица Пирогова;
- улица Культуры;
- улица Некрасова;
- улица Рабочих;
- улица Дружбы;
- улица Дзержинского;
- улица Куйбышева;
- улица 8-е марта;
- Суворовский переулок;
- часть улицы Фрунзе;
- часть Фрунзенского переулка;
- часть улицы Лермонтова;
- часть улицы Клубная;
- часть улицы Матюхина.