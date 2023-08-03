В Рыбном 17 улиц останутся без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В городе Рыбное Рязанской области планируется отключение электроснабжения. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе администрации Рыбновского района.

Причина отключения – ремонтные работы.

4 августа и с 7 по 11 августа с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Пирогова;

- улица Пушкинская;

- улица Тургенева.

8 августа с 10:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Электротяговая;

- улица Пушкинская;

- улица Пирогова;

- улица Культуры;

- улица Некрасова;

- улица Рабочих;

- улица Дружбы;

- улица Дзержинского;

- улица Куйбышева;

- улица 8-е марта;

- Суворовский переулок;

- часть улицы Фрунзе;

- часть Фрунзенского переулка;

- часть улицы Лермонтова;

- часть улицы Клубная;

- часть улицы Матюхина.