В Рязанской области пропал 71-летний мужчина. Фото: "ЛизаАлерт" Рязанской области.

В Рязанской области пропал 71-летний Сергей Бондаренко из города Ряжска. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области.

О том, где находится Сергей Бондаренко не известно со 2 августа.

Особые приметы – мужчина обрит наголо. Его рост – 170 сантиметров.

На момент исчезновения был одет в синюю футболку, серые штаны, черные носки и черные тапки.

С любой известной информацией о пропавшем просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.