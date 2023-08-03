Опубликован список улиц Рязани, на которых ликвидируют аварийные деревья

В Рязани продолжится спил аварийных деревьев. Фото: Администрация Рязани.
В Рязани продолжается спил аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 28 июля по 3 августа сотрудниками рязанской Дирекции благоустройства устранено 22 опасных дерева. Как отмечают в мэрии, решение о спиле или обрезке дерева принимается после осмотра его комиссией.
На следующей неделе ликвидация и опил деревьев запланированы по следующим адресам:
- улица Порядок в поселке Солотча;
- улица Мехзавода;
- улица Черновицкая;
- улица Садовая;
- улица Чкалова;
- улица Весенняя;
- улица Островского;
- улица Гагарина;
- улица Ленинского Комсомола;
- улица Керамзавода;
- улица Гоголя;
- улица Толстого;
- улица Телевизионная;
- улица Есенина;
- улица Введенская;
- улица Чернышевского;
- улица Новоселковская;
- улица Ленина;
- перекресток улиц Дзержинского и Гагарина;
- перекресток улиц Радищева и Введенской.