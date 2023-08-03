Опубликован список улиц Рязани, на которых ликвидируют аварийные деревья

В Рязани продолжится спил аварийных деревьев. Фото: Администрация Рязани.

В Рязани продолжается спил аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 28 июля по 3 августа сотрудниками рязанской Дирекции благоустройства устранено 22 опасных дерева. Как отмечают в мэрии, решение о спиле или обрезке дерева принимается после осмотра его комиссией.

На следующей неделе ликвидация и опил деревьев запланированы по следующим адресам:

- улица Порядок в поселке Солотча;

- улица Мехзавода;

- улица Черновицкая;

- улица Садовая;

- улица Чкалова;

- улица Весенняя;

- улица Островского;

- улица Гагарина;

- улица Ленинского Комсомола;

- улица Керамзавода;

- улица Гоголя;

- улица Толстого;

- улица Телевизионная;

- улица Есенина;

- улица Введенская;

- улица Чернышевского;

- улица Новоселковская;

- улица Ленина;

- перекресток улиц Дзержинского и Гагарина;

- перекресток улиц Радищева и Введенской.