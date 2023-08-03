Групповое убийство с участием женщины раскрыл СК в Касимове

Групповое убийство с участием женщины произошло в Касимове.

Троих жителей Рязанской области подозревают в жестоком убийстве 38-летнего уроженца Шиловского района. Тело погибшего с множеством ран обнаружили 30 июля в лесу недалеко от Касимова, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи и оперативники установили, что к смерти мужчины причастны двое его приятелей - 31 и 40 лет и 34-летняя женщина.

По предварительным данным, компания накануне распивала алкоголь в съемной квартире. Во время застолья между ними дважды возникали конфликты. Во время первого - двое мужчин избили собутыльника, а во время второго – женщина нанесла ему не менее семи ударов ножом в шею.

В результате острой потери крови потерпевший скончался.

Вскоре подельники вытащили труп на улицу и спрятали в лесу недалеко от дома.

В ближайшее время следователи планируют предъявить мужчинам обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а женщине – в убийстве.