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НовостиЭкономика3 августа 2023 13:44

Сбербанк и Северная компания первыми в регионе сделали возможной регистрацию первичного права собственности в офисе застройщика

До сегодняшнего дня все владельцы квартир, сданных в новостройке, подписывали акт приема-передачи и отправлялись в МФЦ, оттуда пакет документов уходил в Росреестр на регистрацию.
Источник:kp.ru

Сбербанк и Северная компания сделали этот процесс удобнее для клиентов. Поход в МФЦ теперь не требуется: после подписания акта сотрудник компании-застройщика направляет документы в Росреестр, клиенту остается дождаться выписки из ЕГРН на электронную почту.

Это стало возможно благодаря платформе сервиса электронной регистрации – цифровому продукту Сбера. Северная компания первая из застройщиков подключилась к инновационному сервису и уже активно работает. За два дня через платформу отправили на регистрацию 60 актов новых жильцов ЖК «Северный-6», две трети из них уже зарегистрировано.

Иван Семёнов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Сбер вместе с партнёрами активно работает над внедрением новых решений для повышения эффективности бизнеса в различных отраслях. Возможность регистрации первичного права собственности в офисе застройщика повышает уровень жизни клиентов и способствует цифровой трансформации региона. В ЖК «Северный-6» 343 владельца квартир, они первыми смогут оценить удобство нашего цифрового решения».

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