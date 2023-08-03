Скульптуру слонёнка с Куйбышевского шоссе в Рязани починили

Скульптуру слонёнка с Куйбышевского шоссе в Рязани восстановили. Фото: vk.com/ryazanformat

Скульптуру слонёнка, которая ранее была установлена на Кубышевском шоссе в Рязани, восстановили. До этого у изваяния отломился хобот, и его демонтировали, объяснив «аварийным состоянием». Теперь горожане заметили его целёхоньким.

Фото появилось в группе «Рязанский формат» 1 августа. К сожалению, не указаны ни место, ни дата съемки. Возможно, слонёнка готовятся вернуть на прежнее место.

Скульптура лишилась хобота летом 2019 года, а исчезла в конце 2020-го . Сначала чиновники отвечали, что на муниципальном балансе она не числится и денег на ремонт не предусмотрено. Когда на тему высказался тогдашний губернатор Николай Любимов, градоначальница Елена Сорокина (теперь уже бывшая) заявила, что ведет диалог с местными жителями.