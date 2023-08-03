Благоустройство Черезовских прудов в Рязани завершили на 80%. Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани оценивает готовность благоустройства Черезовских прудов примерно в 80%. Об этом пресс-служба органа власти сообщила 3 августа.

Как КП-Рязань писала ранее, контракт на 30,6 млн рублей (цена после удорожания работ) исполняет ООО «Промо». Эта фирма получила подряды на три из четырех объектов 2023 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек, велодорожек, покрытия для спортивных и детских площадок. Проводится расчистка территории, устройство деревянных настилов для отдыха, укрепление склонов прудов», - рассказали в мэрии.

Особенность этого общественного просмтранства - деревянные настилы у воды.

Озеленение нового общественного пространства будут проводить осенью — с 15 сентября по 15 октября. А в 2024 году на объект выйдут вновь. В рамках второй очереди планируется оборудовать спортивные и детские площадки.

«Полный перечень (работ) утвердят вместе с жителями в рамках общественных обсуждений», - отмечает пресс-служба горадминистрации.