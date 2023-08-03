Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 11:10

О природной причине гибели рыбы в Рюминском пруду Рязани заявили в прокуратуре

Мор, исходя из ее слов, не связан с какими-либо выбросами в водоем
Источник:kp.ru
О природной причине гибели рыбы в Рюминском пруду Рязани заявили в прокуратуре.

О природной причине гибели рыбы в Рюминском пруду Рязани заявили в прокуратуре.

«Природной» причиной объяснила массовую гибель рыбы в Рюминском пруду представитель Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Предварительный вывод проверки она озвучила в эфире ГТРК «Ока».

«Причина гибели связана с летним замором. Показатели лабораторного исследования тоже свидетельствуют об этом. То есть показатель превышен из-за цветения воды. Установлена природная причина данного явления», - сказала заместитель Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская.

Однако ни Артюшанская, ни авторы сюжета не уточнили, о каком показателе идет речь.

При этом отмечается, что еще неизвестны результаты анализа проб патологического материала (самих рыб) и воды, отобранных городской ветеринарной станции. Ведомство должно оценить, есть ли угроза экосистеме пруда.