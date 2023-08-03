О природной причине гибели рыбы в Рюминском пруду Рязани заявили в прокуратуре.

«Природной» причиной объяснила массовую гибель рыбы в Рюминском пруду представитель Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Предварительный вывод проверки она озвучила в эфире ГТРК «Ока».

«Причина гибели связана с летним замором. Показатели лабораторного исследования тоже свидетельствуют об этом. То есть показатель превышен из-за цветения воды. Установлена природная причина данного явления», - сказала заместитель Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская.

Однако ни Артюшанская, ни авторы сюжета не уточнили, о каком показателе идет речь.

При этом отмечается, что еще неизвестны результаты анализа проб патологического материала (самих рыб) и воды, отобранных городской ветеринарной станции. Ведомство должно оценить, есть ли угроза экосистеме пруда.