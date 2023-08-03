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НовостиОбщество3 августа 2023 10:58

Рязанцам напомнили, на кого и когда можно охотиться летом-осенью 2023 года

Минприроды Рязанской области напомнило сроки летне-осенней охоты
Источник:kp.ru
Опубликован график летне-осенней охоты на 2023 год в Рязанской области.

Опубликован график летне-осенней охоты на 2023 год в Рязанской области.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Чиновники министерства природопользования Рязанской области напомнили жителям региона о сроках летне-осенней охоты на пернатую дичь в 2023 году. По информации минрироды, на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно охотиться с 19 августа (с третьей субботы месяца – Ред.) по 30 ноября, а на боровую дичь с 19 августа по 31 декабря.

Срок охоты на пернатую дичь с островными (пойнтеры, сеттеры) и континентальными (дратхаары, курцхаары, гриффоны и др) легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

- на болотно-луговую дичь с 25 июля по 30 ноября;

- на боровую, степную и полевую дичь с 5 августа по 2 января;

- на водоплавающую дичь с 19 августа по 30 ноября.

Выдают разрешения на добычу летом и осенью пернатой дичи в 2023 году лесах Рязанской области с 15 июня.