Игорь Маковский открыл в Рязани 10-ю профессиональную Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: Рязаньэнерго.

3 августа в Рязани открылась 10-я профессиональная Коллегия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по подведению итогов деятельности энергокомпании за первые шесть месяцев. Коллегия собрала более 150 руководителей исполнительного аппарата, блока безопасности и филиалов Обществ, а также лидеров Советов молодежи и начальников районов электрических сетей. А к заседанию онлайн присоединились более 18 тысяч человек.

Открыл Коллегию генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, отметив, что сегодня энергетики трудятся в условиях повышенных рисков, связанных с возросшей внешней угрозой не только на приграничных территориях, но и во всем Центральном федеральном округе.

Фото: Рязаньэнерго.

Вместе с выходом на первый план задач по обеспечению безопасности персонала и защите энергетических объектов, компания продолжает выполнять стратегические задачи по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Цели неизменны, корректируются лишь методы их достижения, поэтому энергетики ускоренными темпами внедряют в работу передовые отечественные технологии и разработки.

Фото: Рязаньэнерго.

«Благодаря своевременной и последовательной реализации запланированных мероприятий, внедрению инноваций, модернизации и развитию нашей инфраструктуры мы безусловно сохранили качество и надежность электроснабжения потребителей в первом полугодии 2023 года. Наряду с этим мы уделяем особое внимание безопасности сотрудников, самое ценное – жизнь и здоровье наших людей», – заявил Игорь Маковский.