С погибшим в Крыму 21-летним Евгением Денисовым прощаются в Пителине. Фото: Дом культуры Пителинского района.

3 августа в поселке Пителино Рязанской области прощаются с 21-летним работником районного Дома культуры Евгением Денисовым, погибшем в Крыму, сообщается в группе учреждения.

В 2023 году в областном конкурсе профессионального мастерства «Наставник и преемник» дуэт Евгения Денисова с наставником стал лучшим из лучших. А выиграв конкурс среди креативных пространств, Евгений Денисов участвовал в очном модуле проекта «Творчество на селе» в Крыму на АРТ-кластере «Таврида».

«Но к глубокому сожалению эта победа принесла горечь утраты близкого нам человека. За год работы [в Доме культуры] Евгений стал для кого-то другом, для кого-то соратником, а для кого-то и сыном. Его любили как маленькие дети, так и взрослые. Он с легкостью выполнял любые на него возложенные обязанности. Мы были уверены, что Евгений станет специалистом своего дела… Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины Евгения, для нас это огромная потеря. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе районного Дома культуры.

Евгений Денисов пропал в городе Судак 27 июля. Предположительно он ушел купаться. Из-за штормового предупреждения два дня поиски не велись. Но спустя несколько дней тело молодого рязанца обнаружили.