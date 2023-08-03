От полигона ВДВ под Рязанью к селу Сельцы построят дорогу

Под Рязанью построят дорогу от между полигоном ВДВ в Рыбновском районе и селом Сельцы. Это часть дороги Шехмино - Сельцы. На проект выделено без малого 10,1 млн рублей. Подача заявок на открытый конкурс, который проводит Дирекция дорог Рязанской области, завершилась 3 августа.

Согласно закупочной документации, протяженность участка составит около 10,4 километра. Ширина проезжей части - 6 метров.

Также в описании объекта закупки сказано, что на протяжении 2,1 километра в Сельцах планируется обустроить тротуар и электроосвещение.