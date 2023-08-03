Еще одну поликлинику и лечебный спеццентр могут построить в Рязани

В Рязани обсудили строительство поликлиник в Дашково-Песочне и на Куйбышевском шоссе.

В Рязани рассмотрели вопрос по созданию специализированного центра для лечения пациентов по широкому спектру инфекционных заболеваний, а также строительства поликлиники на Куйбышевском шоссе сообщает пресс-служба городской администрации. Произошло это во время рабочей встречи министра регионального здравоохранения Александра Пшенникова с чиновниками и депутатами города, а также руководством РязГМУ.

Кроме того, чиновники обсудили строительство поликлиники в Дашково-Песочне, которое разгрузит городскую поликлинику №11.

«Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу, строительство планируют начать в 2023 году», - говорится в сообщении.