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НовостиОбщество3 августа 2023 8:54

Еще одну поликлинику и лечебный спеццентр могут построить в Рязани

В Рязани обсудили перспективы строительства новых лечебных учреждений
Источник:kp.ru
В Рязани обсудили строительство поликлиник в Дашково-Песочне и на Куйбышевском шоссе.

В Рязани обсудили строительство поликлиник в Дашково-Песочне и на Куйбышевском шоссе.

В Рязани рассмотрели вопрос по созданию специализированного центра для лечения пациентов по широкому спектру инфекционных заболеваний, а также строительства поликлиники на Куйбышевском шоссе сообщает пресс-служба городской администрации. Произошло это во время рабочей встречи министра регионального здравоохранения Александра Пшенникова с чиновниками и депутатами города, а также руководством РязГМУ.

Кроме того, чиновники обсудили строительство поликлиники в Дашково-Песочне, которое разгрузит городскую поликлинику №11.

«Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу, строительство планируют начать в 2023 году», - говорится в сообщении.